كييف تتهم روسيا بمحاول فصل محطة 'زابوريجيا' عن شبكة الكهرباء

وقالت شركة "إنرجواتوم" النووية الأوكرانية في بيان أن "القوات الروسية تعتزم إغلاق وحدات الطاقة العاملة في محطة زابوريجيا وفصلها عن شبكة الكهرباء المحلية.

وأضافت ان "القوات التي تسيطر على المحطة، تستعد "لاستفزاز على نطاق واسع" هناكن واتهمت "الجيش الروسي بالبحث حالياً عن موردين للوقود من أجل المولدات التي تعمل بالديزل والمفترض تشغيلها بعد إغلاق وحدات الطاقة في ظل غياب الإمداد الخارجي من أجل نظم التبريد النووية التي تعمل بالوقود".



وأشارت الشركة الى أن "إغلاق المحطة أو فصلها سيفرض ضغوطا جديدة على الإمدادات الأوكرانية وخاصة في الجنوب، فيما تتوقع البلاد بالفعل أكثر فصول الشتاء صعوبة منذ الاستقلال وتستعد لنقص محتمل في الطاقة".

كما أن العديد من الخبراء النوويين حذروا سابقاً من أن "احتمال إغلاق محطة "زابوريجيا" يمكن أن يؤدي إلى تداعيات في مجال الطاقة على أوكرانيا، بالإضافة إلى احتمال تصاعد القتال ومخاوف طويلة الأجل، مثل تفاقم تغير المناخ".



يذكر أن هذا المجمع النووي الضخم كان وقع تحت السيطرة الروسية منذ اذار الماضي، لكن لا يزال فنيون أوكرانيون يعملون فيه على الرغم من أن اثنين فقط من مفاعلاتها الستة هي التي تعمل بكامل طاقتها.

فيما رفضت روسيا مقترحاً أممياً وأوكرانيا على السواء بسحب السلاح من محيط الموقع الحساس، مؤكدة أنها "لا تنشر أسلحة ثقيلة فيه، بل خفيفة وللحراسة فقط!".

