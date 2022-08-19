تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.24% إلى 1767 دولار للأونصة.

في حين انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.29% إلى 1753.44 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الست الرئيسية، بنسبة 0.26% إلى 107.76 نقطة.

