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تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – اقتصاد
تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة في ظل ارتفاع الدولار، وتتجه أسعار المعدن النفيس نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في خمسة أسابيع.
وبحلول الساعة 12:40 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.24% إلى 1767 دولار للأونصة.

في حين انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.29% إلى 1753.44 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الست الرئيسية، بنسبة 0.26% إلى 107.76 نقطة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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