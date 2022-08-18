'أوبك': حريصون على ضمان بقاء روسيا جزءاً من اتفاق إنتاج النفط

ونقلت وكالة "رويترز" عن الغيص قوله: إن "تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة يعكس مخاوف من التباطؤ الاقتصادي ويخفي أساسيات السوق الفعلية، معبراً عن وجهة نظر متفائلة نسبيا بشأن التوقعات للسوق لعام 2023 مع تصدي العالم للتضخم المتزايد".واضاف الغيص، الذي تولى منصبه في مطلع آب الجاري أن "الطلب على النفط قوي في السوق الفعلية، وأن القلق من تباطؤ الاقتصاد الصيني مبالغ فيه، موضحا: "من المرجح أن يجد الطلب دعما من استخدام وقود الطائرات مع زيادة السفر".

وأشار إلى أن "أوبك" حريصة على تمديد الاتفاق مع روسيا والمنتجين من خارجها، مضيفا أن "تعويض الإنتاج الروسي ليس بالأمر السهل".

وبين الغيص: "هذه علاقة طويلة الأمد تشمل أشكالا أوسع وأشمل من الاتصالات والتعاون بين 23 دولة.. إنها لا تتعلق فقط بتنسيق الإنتاج".

