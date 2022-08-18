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سياسي منتقداً تكليف وزير النفط لإدارة المالية: سيديرها بعقلية 'المستورد'

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بغداد - ياسين صفوان - انتقد السياسي حسن الجنابي، اليوم الخميس، تكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار لإدارة وزارة المالية خلفاً للوزير المستقيل علي علاوي.
وقال الجنابي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، أن "تعيين وزير النفط، وزيراً للمالية بالوكالة يذكرني بتعيين وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيراً للدفاع وكالةً في فترة المالكي، حينها قال انه سيقود الدفاع بعقلية الثقافة مثلما قاد الثقافة بعقلية الدفاع!".

وتابع، "نتوقع قيادة المالية بعقلية النفط والغاز (المستورد)".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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