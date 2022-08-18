سياسي منتقداً تكليف وزير النفط لإدارة المالية: سيديرها بعقلية 'المستورد'

وقال الجنابي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، أن "تعيين وزير النفط، وزيراً للمالية بالوكالة يذكرني بتعيين وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيراً للدفاع وكالةً في فترة المالكي، حينها قال انه سيقود الدفاع بعقلية الثقافة مثلما قاد الثقافة بعقلية الدفاع!".وتابع، "نتوقع قيادة المالية بعقلية النفط والغاز (المستورد)".