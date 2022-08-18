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انت الان تتابع خبر سياسي منتقداً تكليف وزير النفط لإدارة المالية: سيديرها بعقلية 'المستورد' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - انتقد السياسي حسن الجنابي، اليوم الخميس، تكليف وزير النفط إحسان عبد الجبار لإدارة وزارة المالية خلفاً للوزير المستقيل علي علاوي.
وقال الجنابي في تغريدة على تويتر تابعتها الخليج 365، أن "تعيين وزير النفط، وزيراً للمالية بالوكالة يذكرني بتعيين وزير الثقافة سعدون الدليمي وزيراً للدفاع وكالةً في فترة المالكي، حينها قال انه سيقود الدفاع بعقلية الثقافة مثلما قاد الثقافة بعقلية الدفاع!".
وتابع، "نتوقع قيادة المالية بعقلية النفط والغاز (المستورد)".
وتابع، "نتوقع قيادة المالية بعقلية النفط والغاز (المستورد)".