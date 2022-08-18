انطلاق عملية أمنية لتفتيش شرق طوزخورماتو

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - صلاح الدين

شرعت القوات الامنية والحشد الشعبي، اليوم الخميس، بعملية أمنية لتفتيش شرق قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وقال بيان للحشد الشعبي ورد للسومرية نيوز، أن "القوات الامنية وفوج القوات الخاصة التابعة لقيادة محور الشمال للحشد الشعبي شرعوا بعملية تفتيش واسعة شرق طوزخورماتو".

واضاف البيان أن "العملية شملت تفتيش مناطق ( قوبلك – قوشلان – شوراو ) ضمن سلسلة جبال بلكانة لملاحقة فلول داعش وتدمير مخابئه ضمن قاطع المسؤولية".