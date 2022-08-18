محكمة فرنسية ترفض طلب الليغا ببطلان عقد مبابي

الخليج 365 - رياضة

أقرت المحكمة الإدارية في باريس، بعدم بطلان العقد الجديد لنجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.



ورفضت المحكمة الفرنسية، الدعوى التي أقامتها رابطة الدوري الإسباني "الليجا" في تموز الماضي، ببطلان عقد مبابي بداعي اختراق لوائح اللعب المالي النظيف.

وطالبت "الليجا" أيضا رابطة الدوري الفرنسي، بعدم تفعيل العقد الجديد لمبابي مع سان جيرمان، وناشدت هيئة الرقابة المالية على الأندية الفرنسية، بإلغاء هذا العقد.

وبرفض المحكمة الإدارية الفرنسية هذه المطالب، فإن رابطة الأندية الفرنسية لن تلغي العقد الجديد لكيليان مبابي، الذي وقعه في آيار الماضي، حتى صيف 2025.

وتبين للمحكمة أن عقد مبابي لا يظهر دليلا واضحا على وجود خطأ مالي جسيم.

وكان مبابي (23 عاما) فضل تجديد عقده مع النادي الباريسي على الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، هذا الصيف، في صفقة انتقال حر.