مصر.. إخلاء كنيسة في الإسكندرية

وجاء الإجراء عقب انقطاع التيار الكهربائي، تحسبا لاندلاع حريق في أي لحظة، فيما تواترت أنباء عن حدوث شرار كهربائي داخل الكنيسة آثار حالة من القلق بين المصلين.

وأصدرت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، بقيادة القمص إبرام ايميل، راعي الكنيسة المرقسية، وكيل البابا تواضروس الثاني، بيانا أكدت فيه "ما حدث أثناء نهضة السيدة العذراء بكنيسة القديسين مكسيموس ودماديوس والقوى الأنبا موسى".



وأضاف البيان "ننوه على شعب الكنيسة بأن الكابل الرئيسي المغذي للكنيسة فصل نتيجة لزيادة الأحمال الكهربائية وعلى الفور حرصا منا على سلامة شعب الكنيسة تم فصل الكهرباء وإخلاء الكنيسة من المصلين بداخلها، وتم إصلاح العطل ورجوع التيار الكهربائي كما كان".

وناشدت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، الجميع عدم "الالتفات إلى الشائعات والمعلومات المغلوطة البعيدة تماما عن الحقيقة".