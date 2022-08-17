بعد الجفاف.. تحذيرات من فيضانات خطرة في دولة أوروبية

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تفرض فيه شركة تيمز ووتر، التي توفر إمدادات المياه لـ15 مليون شخص، حظرا على استخدام خراطيم المياه الأسبوع المقبل، قائلة إن مستويات المياه في خزاناتها "أقل بكثير من المعتاد".وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا بمستوى اللون الأصفر من عاصفة رعدية تشمل معظم جنوب شرق إنجلترا، بما في ذلك مناطق في لندن، من الساعة 11:00 صباحا حتى الساعة 10:00 مساء الأربعاء، ما يعني أنه ينبغي على السكان توقع حدوث فيضانات واضطرابات.

وجاء في التحذير أنه: "من المحتمل أن تشكل المياه المتدفقة بسرعة أو مياه الفيضانات العميقة خطرا على الحياة".

ومن المحتمل أن تضر الفيضانات بالمنازل وأماكن العمل "بسرعة"، حيث يمكن أن تصل كميات الأمطار إلى ما بين 30 مليمترا و50 مليمترا في غضون ساعة واحدة، بينما يحتمل أن تسجل أماكن قليلة أكثر من 100 مليمتر في غضون ساعات قليلة.



ويقول خبراء الأرصاد إن هذا يمكن أن يؤدي إلى إلغاء رحلات القطارات والحافلات وسط ظروف القيادة الصعبة وانقطاع التيار الكهربائي وانعزال المناطق عن الطرق.