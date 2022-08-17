الصحة العالمية تفجر مفاجأة بشأن لقاحات 'جدري القردة'

بغداد - ياسين صفوان - صرحت روزاموند لويس، رئيسة أمانة مكافحة الجدري لدى منظمة الصحة العالمية، أن لقاحات جدري القردة ليست فعالة بنسبة 100%، ويجب على الأشخاص التقيد بمعايير الوقاية.



وقالت لويس في مؤتمر صحفي: "اللقاحات المطورة أو المنتجة ليست فعالة بنسبة 100%. إنها تذكرنا بأن اللقاح ليس دواء لكل داء".

وأضافت أن "كل شخص يعتبر نفسه في خطر يجب أن يقلل عدد شركائه الجنسيين، والعلاقات الجنسية المحفوفة بالمخاطر. يجب أن ننتظر الجرعة الثانية، حتى يستطيع اللقاح أن يعطي الاستجابة المثلى".

وجدري القردة هو مرض فيروسي حيواني المنشأ يظهر بشكل رئيسي في مناطق الغابات الاستوائية المطيرة في وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى.

ويصاحب المرض عادة سريرياً الحمى والطفح الجلدي وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدي إلى مجموعة من المضاعفات الطبية.