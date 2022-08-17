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زاخو يعزز صفوفه بالتعاقده مع محترف سوري

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-17 | 14:16

زاخو يعزز صفوفه بالتعاقده مع محترف سوري

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أعلن نادي زاخو، اليوم الاربعاء، تعاقده مع المحترف السوري ميلاد حمد، لتعزيز صفوفه بالموسم الجديد 2022/2023.
وقال النادي عبر موقعه الرسمي، انه "تعاقد مع اللاعب المحترف السوري ميلاد حمد ليمثل النادي خلال الموسم الجديد 2022/2023 .

ويلعب حمد (25) عاما بمركز الارتكاز، وسبق له أن مثل الكرامة ومنتخب سوريا.

وبهذا التعاقد أصبح حمد المحترف السوري الرابع مع زاخو، حيث سبق أن تم الإعلان عن صفقات باهوز محمد ومحمد باري وزيد غرير.


ويعد زاخو أكثر ناد عراقي يتعاقد مع محترفين سوريين في هذا الموسم، سعيا من ادارته وجهازه الفني بقيادة حمزة هادي، للمنافسة بقوة على اللقب المحلي وتجهيز كل المراكز بلاعبين محترفين على مستوى عال.
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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