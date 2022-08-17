أسعار الذهب العالمية

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بغداد - ياسين صفوان - واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1776.75 دولار للأونصة في الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ الثامن من أغسطس عند 1770.86 دولار أمس الثلاثاء.

وارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب بنسبة 0.1 في المئة إلى 1791.70 دولار.



ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي عن يومي 26 و27 يوليو، اليوم الأربعاء في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش.

ورفع الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة 225 نقطة أساس إجمالا منذ مارس، بهدف السيطرة على معدلات التضخم.

ويؤدي ارتفاع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة إلى إضعاف جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وفي الوقت نفسه، ظل الدولار، المنافس الذهب كملاذ آمن والمرتبط ارتباطا وثيقا به، مستقرا أيضا قبل بيانات مبيعات التجزئة الأميركية ومحضر اجتماع الفيدرالي.



وعلى الرغم من علامات تراجع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم، أبقى مسؤولو الفيدرالي على نبرة متشددة بشأن رفع معدلات الفائدة في المستقبل، والتي أدت إلى تراجع أسعار الذهب من المستوى الرئيسي البالغ 1800 دولار.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 بالمئة إلى 20.15 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين بالنسبة نفسها إلى 933.02 دولار، و صعد البلاديوم بنسبة 0.2 بالمئة أيضا إلى 2157.93 دولار.

