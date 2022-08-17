انت الان تتابع خبر الهند تكشف نسبة ما تستورده من النفط العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال بيساي خلال حواره مع مجموعة صحفيين بينهم مراسل السومرية، أن "الهند تستورد ٤٠ بالمئة من النفط العراقي"، لافتا إلى أن "علاقات الشعبين الهندي والعراقي رقم واحد عالميا".وأضاف، أن "السفارة الهندية في بغداد تمنح يوميا 350 موافقة لسمات فيزا للمرضى والطلبة والتجار، فضلا عن تسهيلات خاصة بالمرضى وكبار السن والقادمين من المحافظات".