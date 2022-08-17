بدء اجتماع قادة الكتل السياسية في القصر الحكومي - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - بدأ اجتماع قادة الكتل السياسية، اليوم الأربعاء في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال مراسلنا، إن "قادة الكتل السياسية، أجتمعوا في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي".

من جهته، أعلن التيار الصدري عدم مشاركته فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم "لا بطريق مباشر ولا غير مباشر"..



وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد دعا، أمس الثلاثاء، القوى السياسية إلى اجتماع في قصر الحكومة اليوم "للبدء في حوار وطني جاد".