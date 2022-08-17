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وزير الصدر يوجه حزمة من الأسئلة للإطار التنسيقي - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - وقال العراقي في بيان ورد للسومرية نيوز، "يقولون أن تظاهرات الإصلاح الحالية غير ديمقراطية، ونقول إذن تظاهراتكم ضدّ ما ادّعيتم (تزوير الانتخابات) أيضاً غير ديمقراطية".

وتابع، "يقولون أن ظاهرات الإصلاح الحالية غير دستورية، ونقول ألم يكفل الدستور التظاهرات السلمية؟!".


وأدناه نص البيان:
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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