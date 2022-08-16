تصميم: التيار والإطار سبب الأزمة الحالية

وقال المشكور في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "حل مجلس النواب يجب أن يكون بشروط وليس بصورة اعتباطية"، لافتاً إلى أن "البرلمان هو الشيء الشرعي الوحيد في الساحة السياسية الموجودة".وأضاف، أن "الذهاب الى انتخابات مبكرة بالوقت الحالي هو ذهاب الى المجهول"، متسائلاً عن الضمان من عدم الدخول في انسداد جديد بعد إجراء الانتخابات؟.

وأكد المشكور، أن "فرض الشروط من قبل التيار والاطار وعدم التنازل من أجل الشعب هو من أوصلنا لهذه الحالة".

