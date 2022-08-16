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الاتحاد الكردستاني يشخص مجموعة مؤشرات ايجابية لانفراجة الأزمة

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بغداد - ياسين صفوان - أشار عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، اليوم الثلاثاء، إلى مجموعة مؤشرات ايجابية قد تسهم بانفراجة الأزمة.
وقال الهركي في حديث لنشرة أخبار السومرية، إن "مبادرة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، وإلغاء تظاهرات التيار الصدري المقررة السبت المقبل، وأنباء اجتماع قريب لزعيم تحالف الفتح هادي العامري بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كلها مؤشرات ايجابية"، مبيناً أن "هذه المؤشرات قد تسهم بحل الأزمة الراهنة".

وأوضح، أن "هناك تقارب في وجهات النظر بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي"، لافتاً إلى أن "وحدة البيت الكردي مهمة وتسهم بحل الانسداد".

وشدد الهركي، على ضرورة "الاحتكام للقانون والدستور والحوار وتغليب المصلحة الوطنية بعيداً عن اللجوء للشارع".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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