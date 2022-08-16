المانيا.. القبض على مسؤول اتصالات نساء 'داعش'

وقال الادعاء العام الألماني في مدينة كارلسروه أن "السوري سافر إلى بلاده في عام 2019 للقتال في صفوف التنظيم أو لتنفيذ هجمات، وعندما أخفق في ذلك بسبب إصابته، صار مسؤول الاتصال لنساء "داعش" اللواتي أردن الفرار من معسكر كردي".واضاف انه "أجرى المحققون عمليات تفتيش ضد أربعة من المساعدين المشتبه بهم، ثلاثة منهم دعموا المشتبه به الرئيسي في رحيله إلى سوريا، في حين شارك الرابع في تحويل الأموال".

ومن المقرر أن يمثل السوري أمام قاضي تحقيق في المحكمة الاتحادية، غدا الأربعاء، ليقرر القاضي ما إذا كان سيُجرى إيداع المتهم السجن الاحتياطي.

