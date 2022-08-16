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أجواء صفراء في بغداد (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وفي الأيام الأخيرة، كثرت العواصف الترابية التي تضرب بغداد وبقية المحافظات الأخرى، مع قلة التشجير في الشوارع الرئيسة وأطراف المناطق.

وعزت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في وقت سابق، كثرة العواصف الترابية إلى قلة حدوث الأمطار، والتصحر، الذي يضرب البلاد بشكل عام.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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