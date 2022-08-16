أجواء صفراء في بغداد (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - وفي الأيام الأخيرة، كثرت العواصف الترابية التي تضرب بغداد وبقية المحافظات الأخرى، مع قلة التشجير في الشوارع الرئيسة وأطراف المناطق.

وعزت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، في وقت سابق، كثرة العواصف الترابية إلى قلة حدوث الأمطار، والتصحر، الذي يضرب البلاد بشكل عام.



أدناه الصور: