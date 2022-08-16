مجلس الخدمة يصادق على تعيين هؤلاء

وقال إعلام المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "صادق مجلس الخدمة العامة الاتحادي في جلسته التاسعة عشر في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٦ على تعيين المشمولين بقانون رقم (٦) لسنة (٢٠٠٠) المعدل الخاص بتدرج المهن الطبية والصحية المشمولين بأحكام المادة (١/ ثالثا ورابعا) من القانون انف الذكر حسب القوائم المرسلة من قبل وزارة الصحة".كما وصادق المجلس، وفق البيان، على "تعيين الاوائل المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٤) لسنة ٢٠٢٢ على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".

واكد رئيس مجلس الخدمة العامة الاتحادي محمود التميمي، ان "المجلس مستمر في تعيين المشمولين وفق قانون الامن الغذائي بعد اكمال اجراءاتهم من قبل الجهات المعنية".

