اجتماع أمني يشدد على الإسراع بإنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات

وقال المجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المجلس عقد الجلسة الخامسة عشرة لعام 2022، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، وبحضور أعضاء المجلس".

واضاف ان "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".



واشار البيان الى ان "المجلس ناقش موضوع موقف إجراءات تفعيل متطلبات مكافحة المخدرات في العراق، ووجه بحثّ الهيئة الوطنية العليا لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية على الإسراع بإنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، مع التأكيد على ضرورة تفعيل الجهود بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتلبية المتطلبات اللازمة في مجال مكافحة المخدرات في العراق، وإعداد تقرير نصف سنوي عن الإجراءات والإنجازات المتحققة وإرساله إلى أمانة سر مجلس وكلاء الأمن الوطني، لغرض الإطلاع على سير تقدم عمل الهيئة، واتخاذ التوصيات اللازمة لدعم تلك الجهود".وبين ان "المجلس وافق على إبرام محضر تعاون بين وزارة العدل في الحكومة الاتحادية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان ، بعد تعديلها وفقا لما جاء في اجتماع المجلس".