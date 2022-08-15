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مبابي يطالب ادارة باريس سان جيرمان بالاستغناء عن نيمار

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-15 | 17:12

مبابي يطالب ادارة باريس سان جيرمان بالاستغناء عن نيمار

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استمرت وسائل الإعلام الفرنسية في الكشف عن كواليس التوتر، بين نجمي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي ونيمار جونيور.
وأشارت شبكة "GFFN" الفرنسية إلى أن "مبابي، طالب إدارة باريس بالاستغناء عن نيمار، عند تجديد عقده في نهاية الموسم الماضي".

وأضافت الشبكة أن "مبابي يرى أن الملعب، لا يتحمل سوى ثنائي هجومي فقط، بعد وصول ليونيل ، صيف العام الماضي، قادما من ".


وذكرت أيضا أن "اللاعب الفرنسي، يعتقد أنه تعلم الكثير بجوار نيمار، طوال السنوات الخمس الماضية، والآن يركز فقط ليتعلم من ليونيل ميسي".

ولفتت "GFFN" إلى أن "الأزمة بين مبابي ونيمار، استفحلت بتألق اللاعب البرازيلي في المباريات الثلاث الأولى للفريق الباريسي، مطلع الموسم الجاري".

ونوهت بأنه "نشأت صداقة سريعة بين نجمي بي إس جي، فور انضمامهما إلى الفريق في صيف 2017، إلا أن العلاقة توترت للغاية بينهما، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري".


يذكر أن باريس سان جيرمان ربط الثنائي مبابي ونيمار، بعقدين حتى صيف 2025.

كما ينص عقد نيمار على إمكانية تجديده تلقائيا، حتى صيف 2027.

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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