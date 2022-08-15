رابطة دعم القضاء توجه دعوة للاطار والتيار

وقال رئيس الرابطة محمد الساعدي في مؤتمر صحفي حضره مراسل الخليج 365، ان "حالة القلق التي يمر بها الشعب العراقي المتزامنة مع ارتفاع مستوى الفقر والبطالة في صفوف شبابنا يدعونا كرابطة مستقلة تهدف الى وضع مصلحة العراق اولا، ولم يبقى امامنا غير بوابة القضاء نافذة رسمية تسهم في تعزيز السلم الاهلي ومكافحة الفساد".واضاف: "على الاطار التنسيقي والتيار الصدري الى الاتفاق على جعل الدستور المرجع الاعلى والاحتكام اليه"، مشيرا الى: "المحافظة على استقلالية القضاء ودعم قراراته للمصلحة العامة".

ودعى الساعدي الى "منح فرصة لتشكيل حكومة جديدة تتولى حل مجلس النواب واجراء انتخابات نزيهة.