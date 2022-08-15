انت الان تتابع خبر لتذويب الجمود السياسي.. العزم يدعو الى حوار سياسي شامل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

دعا تحالف العزم، اليوم الاثنين، الكتل والشخصيات السياسية في المحافظات المحررة الى حوار سياسي واجتماعي لتذويب الجمود السياسي بين الاطراف المتخاصمة.

