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انت الان تتابع خبر لتذويب الجمود السياسي.. العزم يدعو الى حوار سياسي شامل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
دعا تحالف العزم، اليوم الاثنين، الكتل والشخصيات السياسية في المحافظات المحررة الى حوار سياسي واجتماعي لتذويب الجمود السياسي بين الاطراف المتخاصمة.
وقال التحالف في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندعو الكتل والشخصيات السياسية والنيابية في المحافظات المحررة الى حوار سياسي واجتماعي جاد يهدف الى تذويب الجمود السياسي هذه الاطراف ووضع خطة خارطة طريق مشتركة لتحقيق متطلبات المرحلة المقبلة والتفاهم على الخطوط العامة لانجاز المصالح المتعلقة بهذه المحافظات".