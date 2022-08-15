انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. طريقة تتبيل البرجر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 500غرام من اللحم المفروم.ملعقة صغيرة من الملح.ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الحار.ملعقة كبيرة من البابريكا.ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.ملعقة صغيرة من الثوم البوردة.ملعقتان صغيرتان من البصل البودرة.

طريقة تحضير التتبيلة

- ضعي الملح والفلفل الحار والبابريكا والبصل البودرة والثوم البودرة في وعاء متوسط، ثم اخلطيهم جيداً.

- اخلطي مزيج التوابل مع اللحم المفروم واخلطيهم جيداً مع بعضهما البعض، وضعي الوعاء بالثلاجة مدة ساعة.

- شكلي اللحم المفروم على هيئة أقراص دائرية سميكة، ثم صفيها على صينية واسكبي عليها رشة من التوابل واتركيها مدة ربع ساعة.

- سخني مقلاة غير لاصقة مدهونة بالقليل من الزيت، ثم ضعي أقراص البرجر واقليها مدة 4 دقائق على كل جهة، أو حتى تتحمر.



- ادهني الخبز بالمايونيز، ثم ضعي شريحة البرجر وفوقها الخضروات حسب رغبتك وقدميه على الفور بجانب البطاطا المقلية.