انت الان تتابع خبر مع مسؤولين كبار فيه.. النزاهة تستقدم رئيـس أحد دواويـن الأوقاف - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 ـ محليات

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيس أحد دواوين الأوقاف وعددٍ من كبار المسؤولين في الديوان؛ لإحداثهم عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها.

