نادي السيلية يكشف تفاصيل إصابة 'ميمي' ويحدد مدة غيابه - عاجل

وذكر النادي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "إدارة النادي تعرب عن بالغ أسفها وخسارتها الكبيرة لإصابة اللاعب الدولي العراقي مهند علي الشمري مهاجم الفريق الأول بالنادي، وذلك بعد أن تم اتخاذ جميع الإجراءات والفحوصات اللازمة في مستشفى الطب الرياضي (سبيتار) لتقييم حالته الصحية بعد إصابته في المباراة الأخيرة".وأضاف البيان، أنه "تم إحاطتنا بأن اللاعب تعرض لقطع في الرباط الصليبي تتطلب إجراء عملية جراحية وتم تحديد موعد لها بمستشفى (سبيتار) خلال الأسبوع المقبل"، مبينا أن "هذه الإصابة هي نفس الإصابة السابقة التي تعرض لها اللاعب الموسم الماضي".

وعن مدة غياب ميمي عن الملاعب، أوضح بيان النادي، أن "الإصابة الحالية ستبعد "ميمي" عن الملاعب لمدة تتراوع من 7 - 9 أشهر"، مؤكداً أن "هذه الإصابة تعد خسارة كبيرة للنادي".