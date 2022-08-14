المرور تصدر تنويها بشأن اجازة السياقة الدولية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "الى كافة المواطنين الكرام، نود ان نبين لكم ان اجازة السياقة الدولية المعتمدة خارج القطر هي الاجازة الصادرة من مديرية المرور العامة حصراً".

واضافت ان "اي شركة او مكتب قطاع اهلي غير مخول باصدار اي اجازة"، موضحة انه "وسوف تتابع اقسام الشؤون الداخلية والاستخبارات التابعة لمديرية المرور هكذا حالات نصب واحتيال على المواطنين، وعليه اقتضى التنويه".

