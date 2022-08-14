انت الان تتابع خبر العثور على عبوات ناسفة من مخلافات داعش في كركوك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن تفكيك واتلاف 77 عبوة ناسفة من مخلفات العصابات الإرهابية في قاطع عمليات كركوك.