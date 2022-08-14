انت الان تتابع خبر حريق بثلاث عجلات في حادث سير جنوبي بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باندلاع حريق في ثلاث عجلات نتيجة حادث سير بمنطقة الدورة جنوبي بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث سير وقع على سريع الدورة بالقرب من المصفى تسبب باندلاع حريق بثلاث عجلات".
واضاف ان "فرق الدفاع المدني تدخلت لمكافحة الحريق"، مشيرا الى انه "لغاية الان لاتوجد اي معلومة اذا كان هناك اصابات او لا".
واضاف ان "فرق الدفاع المدني تدخلت لمكافحة الحريق"، مشيرا الى انه "لغاية الان لاتوجد اي معلومة اذا كان هناك اصابات او لا".