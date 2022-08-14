حريق بثلاث عجلات في حادث سير جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حادث سير وقع على سريع الدورة بالقرب من المصفى تسبب باندلاع حريق بثلاث عجلات".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني تدخلت لمكافحة الحريق"، مشيرا الى انه "لغاية الان لاتوجد اي معلومة اذا كان هناك اصابات او لا".

