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الصدر يحدد موعد التظاهرة 'المليونية' في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - حدد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت المقبل موعداً للتظاهرة "المليونية" في بغداد.
وقال صالح محمد العراقي، المعروف بـ "وزير" الصدر، في بيان ورد لـ الخليج 365، "بعد جلسة نقاشية مطولة مع سماحته ركز فيها على ان تكون المظاهرة القادمة سلمية ومظاهرة لم يسبق لها مثيل من ناحية العدد".

وأضاف، "تقرر تحديد موعد المظاهرة في يوم السبت المقبل على ان يكون التجمع في ساحة التحرير اولاً في الساعة الخامسة عصراً ثم المسير نحو ساحة الاحتفالات".

ويوم أمس، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى تظاهرة "سلمية مليونية" موحدة في بغداد.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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