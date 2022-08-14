باسم خشان يكشف كواليس ما تعرض له ويتهم جهة مسلحة

وبين خشان لـ الخليج 365، إنه كان برفقة شقيقه واثنين من أبناء عمه في عيادة طبية ثم تعرضوا لمهاجمة من قبل عناصر "تابعين لسرايا السلام بسلاح نوع بي كي سي وآخرون يحملون عصي".

وأشار إلى أنه ومن معه لم يتعرضوا لإصابات.



وقبل قليل، أفاد مصدر أمني لـ الخليج 365، بتعرض عضو مجلس النواب، باسم خشان، إلى اعتداء بـ"العصي" في محافظة الديوانية.