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باسم خشان يكشف كواليس ما تعرض له ويتهم جهة مسلحة

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بغداد - ياسين صفوان - كشف عضو مجلس النواب، باسم خشان، اليوم الأحد، كواليس ما تعرض له في محافظة الديوانية، فيما اتهم "سرايا السلام" بالاعتداء عليه.
وبين خشان لـ الخليج 365، إنه كان برفقة شقيقه واثنين من أبناء عمه في عيادة طبية ثم تعرضوا لمهاجمة من قبل عناصر "تابعين لسرايا السلام بسلاح نوع بي كي سي وآخرون يحملون عصي".

وأشار إلى أنه ومن معه لم يتعرضوا لإصابات.


وقبل قليل، أفاد مصدر أمني لـ الخليج 365، بتعرض عضو مجلس النواب، باسم خشان، إلى اعتداء بـ"العصي" في محافظة الديوانية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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