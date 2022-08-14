نائب: حل البرلمان وإجراء انتخابات شأن وطني

بغداد - ياسين صفوان - اعتبر النائب عن تحالف الفتح معين الكاظمي، الأحد، الدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات شأناً وطنياً، فيما أكد ضرورة يكون للمكونات الأخرى رأي.



وقال الكاظمي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "الدعوة لحل البرلمان وإجراء انتخابات يعتبر شأناً وطنياً وليس منحصراً بين الإطار والتيار".

وأضاف أنه "لا بد للمكونات الأخرى يكون لها رأي بالموضوع"، مشيراً الى أن "القوى الوطنية الأخرى ساهمت وشاركت بالانتخابات لذلك البيانات الصادرة من الكتل تدعو الى الحوار الوطني".

وكان متظاهرون أقدموا في (30 تموز 2022)، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.

ودعا بعدها، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور، ومن ثم دعا بعد أيام الى انتخابات مبكرة بعد حل مجلس النواب، مطالباً باستمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب.

كما خرجت تظاهرات أخرى لمؤيدي الإطار التنسيقي قرب جسر المعلق في بغداد، لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، وتحولت الى اعتصام مفتوح.