مها المصري تكشف حقيقة إصابتها بمرض خطير

وقالت مها المصري خلال لقاء مع برنامج et بالعربي إنها لم تصب بمرض خطير كما تم تداوله، لكنها كانت مصابة بكورونا موضحة: "أنا الحمد لله تمام، مرضت 4 أيام على فكرة وأنا أخده الفاكسين، أخده الـ 4 جرعات فجه كتير خفيف.. الحمد لله أنا بخير".وتداولت العديد من المواقع الصحفية المحلية أنباء عن تعرض الفنانة مها المصري لوعكة صحية شديدة وإصابتها بمرض خطير، مما أغضب الفنانة السورية.

ونشرت المصري عبر حسابها على موقع "فيسبوك" صورة لها وأرفقتها بتعليق قالت فيه: "من بعد غياب عن بلدي الحبيبة سوريا رجعت لشارك بعمل جديد بعنوان "الكرزون" وبلشنا بالعمل بس الي صار انو تعبت شوي والحمد الله مضت بسلامة وانا بخير.. بس في ناس بتحب تضخم الامور كرمال يجمعو لايكات ومشاهدات على حساب الناس وهاد الشي برجع لخصوصية الشخص نفسو وعيب التشهير.. بالنهاية مها المصري بخير ورح نطل بعمل رائع وبعض العقول هي المريضة".

