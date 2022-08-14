انت الان تتابع خبر فرنسا تغازل روسيا وتدعو إلى ضرورة الحفاظ على قنوات الحوار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 ـ دوليات

عادت تصريحات فرنسا بشأن روسيا إلى محطة الجدل مرة أخرى، حيث قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجاندر، إن باريس مهتمة بالحفاظ على قنوات الحوار مع روسيا، لأنها ستكون ضرورية عندما يحين وقت المفاوضات.

