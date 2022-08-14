انت الان تتابع خبر الرافدين يكشف تفاصيل قروض 150 مليون لشراء دار سكن – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، ان فروعه في بغداد والمحافظات مشمولة بالقروض العقارية التي تصل الى 150 مليون دينار وتمنح لفئات عدة.

