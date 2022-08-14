انت الان تتابع خبر الرافدين يكشف تفاصيل قروض 150 مليون لشراء دار سكن – عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، ان فروعه في بغداد والمحافظات مشمولة بالقروض العقارية التي تصل الى 150 مليون دينار وتمنح لفئات عدة.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "القروض العقارية 150 مليون لشراء دار سكني تشمل الموظفين والمتقاعدين والمواطنين والتقديم من فروع المصرف"، مشيرا الى ان المصرف يمنح ايضا قروض البناء وترميم وتأهيل الدور السكنية للمواطنين".