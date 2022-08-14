انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 148550 ديناراً لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 148450 ديناراً لكل 100 دولار.
في وقت سابق، قرر البنك المركزي العراقي، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ (1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.
في وقت سابق، قرر البنك المركزي العراقي، تعديل سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، إذ بلغ سعر شراء الدولار من وزارة الماليَّة 1450 ديناراً، أما سعر بيعه للمصارف فقد حُدِّد بـ (1460) ديناراً لكلّ دولار، فيما يكون سعر البيع للمواطن بـ (1470) ديناراً لكلّ دولار.