دي ليخت يفسر تصريحه اللاذع عن يوفنتوس

وقال دي ليخت في تصريحات لصحيفة "دي تيليجراف" الهولندية "قلت في مقابلة خلال حزيران: ليس جيدا احتلال المركز الرابع مرتين على التوالي في ناد مثل يوفنتوس وأعتقد أن النادي لديه نفس الاعتقاد".

وأضاف "لم يكن ذلك هجوما على يوفنتوس على الإطلاق، لأنني سأظل دائما أحمل أقصى درجات الاحترام لهذا النادي، كانت مجرد حقيقة أنه لا يمكن إرضاء أحد، كان لا بد من رفع مستوى الجميع بما فيهم أنا، ربما أسيء فهم التصريح أو نقل بشكل غير صحيح".



وانضم دي ليخت إلى يوفنتوس مقابل 85.5 مليون يورو، قادما من أياكس في 2019، بينما غادر بيانكونيري هذا الصيف مقابل 80 مليون يورو.

وواصل "لن أنسى أبدا كيف ساعدني زملائي السابقين في تطوري كلاعب كرة قدم وكشخص داخل الملعب وفي النادي".

وأكمل "خلال الموسم الماضي، لعبت تحت قيادة مدربين أبعداني عن التشكيلة الأساسية لأول مرة في مسيرتي، لذا لم أشعر بالثقة".

واختتم "قبل ذلك، حظيت بدعم مدربين كانوا دائما معجبين بي، ومن ثم كان من السهل الأداء بشكل جيد".

