زحامات مرورية خانقة في عدد من شوارع وتقاطعات بغداد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأحد، لائحة بالزحامات المرورية في شوارع الكرخ والرصافة بالعاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حركة السير والمرور في جانب الرصافة جيدة مع وجود بعض الكثافات المرورية في الساعتين الاولى من الدوام (تقاطع جامع النداء، تقاطع المعسكر، تقاطع المثنى بأتجاه ساحة الاندلس ،ساحة ميسلون بأتجاه جسر الاعاشة) ... وبدء الموقف بالتحسن التدريجي بعد الساعة التاسعة صباحا ".



وأضاف ان "حركة السير والمرور في جانب الكرخ جيدة ووجود بعض الكثافة في بعض التقاطعات والساحات والشوارع الرئيسية، حيث شهدت بعض التقاطعات كثافة مرورية مسيطر عليها من قبل مفارزنا (منطقة العلاوي، جسر بن حيان بأتجاه الطوبجي، تقاطع الدرويش، ساحة الفارس العربي)".