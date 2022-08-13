الحلبوسي والعامري يبحثان الوضع السياسي

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف الفتح هادي العامري الوضع السياسي.



وقال مكتب الحلبوسي في بيان مقتضب، إن "رئيس مجلس النواب يستقبل رئيسَ تحالف الفتح لبحث الوضع السياسي في البلاد".

وكان متظاهرون قد أقدموا السبت (30 تموز 2022)، على اقتحام المنطقة الخضراء ثم مجلس النواب للمرة الثانية خلال أيام، ليعلن بعدها مدير مكتب الشهيد الصدر في بغداد إبراهيم الجابري، عن اعتصام مفتوح داخل البرلمان؛ رفضاً لترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة.

ودعا بعدها، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إلى تغيير جذري للنظام السياسي والدستور، ومن ثم دعا بعد أيام الى انتخابات مبكرة بعد حل مجلس النواب، مطالباً باستمرار الاعتصام لحين تحقيق المطالب.

كما خرجت تظاهرات أخرى لمؤيدي الإطار التنسيقي قرب جسر المعلق في بغداد، لـ"دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة"، وتحولت الى اعتصام مفتوح.