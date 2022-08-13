أنشيلوتي يتخذ قراراً مفأجئا بشأن مسيرته التدريبية

الخليج 365 – رياضة

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أنه سيعتزل التدريب بنهاية مشواره مع النادي الملكي.



ومن المقرر أن ينتهي عقد أنشيلوتي، البالغ من العمر 63 عاما، في يونيو 2024، ما يعني أنه سيعتزل بعد عامين، ما لم يجدد عقده، أو يغير رأيه بتدريب ناد آخر.

وقال أنشيلوتي: "لدي شغف بهذه الرياضة والحماس لتدريب أفضل فريق في العالم، إنها لحظة جميلة جدًا، أعرف أنه سيأتي يوم وأُغادر، وأريد أن أبتعد عن ذلك اليوم قدر الإمكان، أنا سعيد بتدريب هذا النادي".

ويملك أنشيلوتي مسيرة تدريبية حافلة، فقد أشرف على يوفنتوس وميلان في إيطاليا، وتشيلسي وإيفرتون في إنجلترا، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد وميلان (مرتين).