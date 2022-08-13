انت الان تتابع خبر بالأسماء.. مجلس النواب المصري يوافق على التعديل الوزاري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة الطارئة للبرلمان، اليوم السبت، على تعديل 13 حقيبة وزارية.