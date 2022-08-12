الفتلاوي تدعو الحكومة الى تأمين مؤسسات الدولة

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بغداد - ياسين صفوان - دعت رئيس حركة ارادة النائبة حنان الفتلاوي، اليوم الجمعة، الحكومة الى تأمين مؤسسات الدولة.
وقالت الفتلاوي في تغريدة على "تويتر" تابعتها الخليج 365، "ادعو الحكومة العراقية الى تأمين مؤسسات الدولة وعدم تعطيل المسار الديمقراطي للوصول الى تسليم سلمي للسلطة".
واضافت: "حتى لا يقال ان المستفيد الاكبر من هذا التعطيل هي الحكومة الحالية".
واضافت: "حتى لا يقال ان المستفيد الاكبر من هذا التعطيل هي الحكومة الحالية".