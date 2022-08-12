انت الان تتابع خبر ثورة تشرين على اسوار البرلمان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - داخل حدائق وساحات البرلمان خيام المعتصمين تشهد حراكا استعدادا لتحريك دعاوى قضائية ضد الرئاسات في ما يخص حل البرلمان وسط مساندة واضحة لثورة عاشوراء من ثوار تشرين

هذه هي صور شهداء تشرين في مكانٍ وزمانٍ مختلفين .. هنا داخل هذه الخيمة يعتصم التشرينيون على اسوار مبنى البرلمان مساندين ثورة عاشوراء فكلاهما خرج من اجل التغيير والاصلاح



ولا تزال خيام المعتصمين ثابتة في أرض الخضراء بعد نحو اسبوعين على انطلاقها، فلا عودة ولا انسحاب ما لم تلب المطالب على حد وصف

وبالضد من تحركات الاطار التنسيقي على الضفة الاخرى يقف الصدر محاصراً القضاء بمهلة زمنية لا تتجاوز الاسبوع لحل البرلمان من خلال تحريك دعاوى من قبل المحتجين على الرئاسات الثلاث