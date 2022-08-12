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نجم نابولي يقترب من سان جيرمان

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-12 | 10:01

نجم نابولي يقترب من سان جيرمان

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يقترب باريس سان جيرمان الفرنسي، من تعزيز صفوفه بصفقة من نابولي الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وكتب فابريزيو رومانو خبير الانتقالات الشهير، عبر حسابه على تويتر "فابيان رويز لاعب نابولي، أكد لباريس سان جيرمان، نيته للتوقيع على عقد لمدة 5 سنوات".

وأضاف "تم الاتفاق بشكل كامل على الشروط الشخصية، والمفاوضات تتقدم بشكل جيد مع إدارة نابولي".

وأشار فابريزيو رومانو إلى أن المحادثات مستمرة مع نابولي أيضا حول كيلور نافاس حارس باريس سان جيرمان".

وشدد "الحارس الكوستاريكي المفضل بالنسبة لإدارة نابولي، متفوقا على كيبا حارس والمرشح أيضا للانضمام للفريق الإيطالي".

وينتهي عقد فابيان رويز مع نابولي في صيف 2023، ورفض اللاعب الإسباني كل عروض التجديد مع البارتينوبي.

Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
Alsumaria Tv
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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