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انت الان تتابع خبر الصدر يوجه رسالة لمتظاهري الإطار التنسيقي والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وجه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، رسالة إلى متظاهري الإطار التنسيقي.
وأضاف، "لتكن مظاهراتكم نصرة للإصلاح لا نصرة لهيبة الدولة والحكومات التي توالت على العراق بلا اي فائدة ترتجى"، مردفا "ألا تريدون كرامتكم وحريتكم وامنكم ولقمتكم وسلامتكم وصلاحكم كما نحن نطالب!؟".
وتساءل الصدر، "أيعقل أن لا تستلهموا من إمامكم الحسين الإصلاح وإسقاط دولة يزيد ولم يراع هيبتها؟".
وأكمل، "فإن رفضتم ذلك، فأعلموا أنكم حينما تظاهرتم واعتصمتم على ما اسميتموه (تزوير الانتخابات) لم نحاول التظاهر والاعتصام تزامنا معكم على الرغم من قدرتنا على ذلك".
وتابع، أن "قررتم التظاهر تزامنا مع مظاهرات الإصلاح فلتكن مظاهراتكم سلمية ولتحافظوا على السلم الأهلي، فالعراق أهم من كل المسميات، وعموما فأن ايدينا ممدودة لكم يا جماهير الإطار دون قياداته، لنحاول إصلاح ما فسد سيرا على نهج الإمام الحسين (ع) وسير مرجعنا الصدر".
وختم الصدر تغريدته، "أما أن رفضتم فنحن ماضون بالإصلاح طاعة لله وحبا بسيد الإصلاح وحبا بالوطن والسلام على من اتبع السلام".