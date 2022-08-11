العمل تتحدث عن 'الوجبة الثامنة' من الحماية الاجتماعية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الخميس، عن حصول الموافقة على تمويل المبالغ المخصصة في قانون الامن الغذائي.

وقالت الوزارة في بيان، "حصلت الموافقة على تمويل المبالغ المخصصة في قانون الامن الغذائي من قبل وزارة المالية".

وأضافت أنه "وبناءََ على ذلك تم توجيه كتاب الى دائرة المحاسبة لغرض عكس المبالغ بحسابات صندوق هيئة الحماية الاجتماعية

ليتسنى لنا اطلاق الوجبة الثامنة".