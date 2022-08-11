الحكومة: العمل بلا موازنة تحدٍ كبير

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بغداد - ياسين صفوان - عقد مجلس الوزراء، اليوم الخميس، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، فيما أصدر عدة قرارات جديدة.
وقال مكتب الكاظمي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "ترأس اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، وجرى فيها بحث مجمل الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من القضايا والملفات الوزارية وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها".
وأكد ان " العمل بلا موازنة تحدٍ كبير"، مشيرا الى ان "البلاد تحتاج إلى حكمة وتضحية".
واعلن اعن "افتتاح مشروع معالجة ملوحة نهر الفرات في محافظات الفرات الأوسط".
وأكد ان " العمل بلا موازنة تحدٍ كبير"، مشيرا الى ان "البلاد تحتاج إلى حكمة وتضحية".
واضاف ان "مجلس الوزراء قرر الاستمرار باتفاق بيع مادة زيت الوقود للجانب اللبناني".
واشار البيان الى ان "مجلس الوزراء يوافق على فتح سفارة للعراق في دبلن".
واوضح ان "الكاظمي وجه الوزراء بالتواجد ميدانياً في البصرة بدءاً من الأسبوع المقبل".
واعلن اعن "افتتاح مشروع معالجة ملوحة نهر الفرات في محافظات الفرات الأوسط".