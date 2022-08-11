سلاح حربي وتهديد.. لبناني يحتجز رهائن داخل بنك في بيروت (فيديو)

وبحسب وسائل إعلام لبنانية، فإن المصرف يقع في شارع الحمرا بالعاصمة اللبنانية بيروت.

كما أشارت الوسائل الإعلامية إلى أن أحد المودعين دخل المصرف وهو مسلّح، وطالب بتسليمه أمواله التي تبلغ قيمتها 209 آلاف دولار، وبحوزته مادة شديدة الالتهاب، مهدداً بإشعال نفسه ومَن في الفرع، وهناك حديث عن إطلاق نار.

وظهر في مقطع فيديو تداوله مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي، الشخص وهو يحمل سلاحاً ويحتجِز بعض الموظفين والعملاء، فيما يقوم الموظفون بعمل اتصالات.