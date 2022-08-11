'استعدوا لدعم الاصلاح'.. وزير الصدر يدعو المحافظات لتظاهرات حاشدة يوم غد - عاجل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

دعا وزير زعيم التيار الصدري، صالح محمد العراقي، اليوم الخميس، الى تظاهرات حاشدة في كل المحافظات، فيما أوصى المعتصمين بالاستمرار في اعتصامهم.



وقال محمد العراقي في تدوينه تابعتها الخليج 365، "على محبّي الإصلاح الإستعداد (لدعم الإصلاح) وذلك بتجمّع حاشد كلّ في محافظته وفي الساعة الخامسة من يوم غد الجمعة جزيتم خير الجزاء والبقاء حتى إشعار آخر من هذه الصفحة لا الصفحات المزوّرة، وذلك لعدّة أسباب:

أولاً: إغاضة الفاســدين.. وما تطؤون من موطئ يغيض الفاســدين إلاّ كُتب لكم به عمل صالح.

ثانياً: ملء الإستمارات القانونية لتقديمها للقضاء من أجل حلّ البرلمان.

ثالثاً: مواساة لأهل البيت عليهم السلام في ثالث الإمام: يوم دفن الأجساد الطاهرة.

وتابع، "فإننا كما عهدناكم مطيعون صابرون على حرارة الجوّ من أجل عشق أهل البيت وعشق إصلاحهم.. فلا تقصّروا بذلك".

وذكر، "لا تظاهرات في النجف الأشرف .. ارجو الالتزام بذلك".

وبين، "وعلى المعتصمين الاستمرار على اعتصامهم مشكورين".