انت الان تتابع خبر وصفة اليوم.. طريقة عمل الفوتشيني كريب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - نصف كوب من الطحين.نصف كوب من الحليب السائل.بيضة.3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.ملعقتان كبيرتان من السكر.ملعقة صغيرة من الفانيلا.نصف ملعقة صغيرة من الملح.كوبان من البوظة بنكهة الشوكولاتة.ربع كوب من الماء.

طريقة التحضير

نخل الدقيق

انخلي الدقيق جيداً وضعيه في وعاء.

تحضير خليط البيض والحليب

ضعي البيض مع الحليب واخفقيهم جيداً حتى يتجانسوا.

إضافة الدقيق للخليط

أضيفي الدقيق تدريجياً لخليط الحليب والبيض واخلطيهم جيداً.

تجهيز خليط الكريب

استكمال إضافة الدقيق وتقليبه حتى ينتهي وتحصلي على خليط سائل واتركيه لمدة ساعة كاملة.

تحضير الصينية

أحضري صينية وادهنيها بالزيت ثم ضعيها على نار متوسطة.



وزيع خليط الكريب في الصينيةضعي مقدار من خليط الكريب في الصينية ووزعيها بالتساوي فيها.

تسوية الكريب

عند تماسك عجينة الكريب اقلبيه على الوجه الآخر ليكتسب لون وينضج.

تقطيع الكريب

لفي الكريب على هيئة رول ثم قطعي الكريب إلى شرائح طولية في طبق التقديم.

إضافة النوتيلا

وزعي النوتيلا على شرائح الكريب المقطعة.

إضافة أيس كريم الشوكولاتة

أضيفي أيس كريم الشوكولاتة إلى شرائح الكريب بالنوتيلا.

تقديم فوتشيني كريب

اسكبي الفوتشيني في طبق التقديم وقدميه.